Renault: nouvelle gamme de camping-cars avec Ahorn Camp information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - Renault annonce le lancement d'une nouvelle gamme de camping-cars et camper-vans, en partenariat avec Ahorn Camp, une marque allemande renommée de camping-cars. La gamme sera exclusivement basée sur le Renault Master de quatrième génération.



La production débutera à partir de l'été 2025 et sera assurée par le groupe Erwin Hymer, pionnier de la fabrication de camping-cars. Les véhicules seront vendus par l'intermédiaire des succursales Ahorn Camp et du réseau européen de concessionnaires Renault Pro+.



Neuf modèles de camping-cars et deux camper-vans seront proposés, destinés à 'tous les styles de vie'



'Cette gamme se distingue par son rendement énergétique optimisé, une nouvelle transmission automatique à 9 vitesses et des systèmes avancés d'aide à la conduite', souligne le communiqué du Losange.







Valeurs associées RENAULT 39,8400 EUR Euronext Paris -1,56%