Renault: nouveau directeur ventes & marketing chez Dacia information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir qu'à compter du 1er février 2025, Frank Marotte occupera la fonction de directeur marketing, ventes et opérations de la marque Dacia.



Il intégrera le comité de direction et rapportera à Denis Le Vot, CEO de Dacia.



Diplômé de l'École Centrale Paris, Frank Marotte cumule plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile, ayant travaillé chez Peugeot, PSA Peugeot Citroën, Toyota Motor et Toyota France, où il est actuellement président et directeur général.



Denis Le Vot a salué son arrivée en soulignant son expérience et son leadership, des atouts pour la mission de Dacia en matière de mobilité abordable.





Valeurs associées RENAULT 48,77 EUR Euronext Paris +0,83%