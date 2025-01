Renault: nouveau directeur financier début mars information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 09:05









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de la nomination de Duncan Minto comme nouveau directeur financier, à partir du 1er mars. Il succèdera à Thierry Piéton qui a choisi de quitter le groupe le 28 février pour 'relever un nouveau défi professionnel, annoncé prochainement'.



Duncan Minto est actuellement directeur financier d'Alpine, poste qu'il occupe depuis octobre 2023. Il sera membre de la leadership team et rattaché à Luca de Meo, le CEO du constructeur automobile au losange.



'Grâce à son expérience de plus de 25 ans dans la finance, à sa connaissance approfondie du groupe et de l'industrie automobile, Duncan a toutes les cartes en main pour poursuivre et même accélérer les actions déjà engagées', commente Luca de Meo.





