Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouveau directeur de l'ingénierie chez Alpine Cars information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Alpine annonce que Olivier Guintrand a été nommé directeur de l'ingénierie d'Alpine Cars, prenant ses fonctions ce 1er octobre 2024. Membre du comité de direction de la marque, il rapportera à Philippe Krief, CEO d'Alpine et Chief Technology Officer de Renault Group.



Fort de 35 ans d'expérience dans l'industrie automobile, dont 30 ans chez Renault Group, Olivier Guintrand aura pour mission de relever les défis technologiques d'Alpine et de développer le ' Dream Garage ' 100 % électrique.



Ingénieur en Mécanique diplômé de l'INSA de Lyon, il a contribué au développement de modèles emblématiques comme la Mégane 4 RS et l'Alpine A110.





Valeurs associées RENAULT 38,15 EUR Euronext Paris -2,15%