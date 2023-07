Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nouveau CEO de la marque Alpine information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce qu'à compter du 20 juillet, Philippe Krief succède à Laurent Rossi au poste de CEO de la marque Alpine. Il restera directeur de l'ingénierie et de la performance produit de la marque dans l'attente de l'arrivée de son successeur.



Membre de la Leadership Team de Renault Group, Philippe Krief reporte au CEO Luca de Meo. Laurent Rossi se consacrera désormais à des projets spéciaux liés à la transformation du constructeur automobile.



Après avoir exercé chez Ferrari, depuis juin 2016, la fonction de directeur de l'ingénierie, Philippe Krief avait été nommé directeur de l'ingénierie et de la performance produit de la marque Alpine le 21 février dernier.





