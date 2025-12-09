Renault noue un partenariat avec Ford

(AOF) - Renault Group et Ford annoncent former un partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires, en commençant par deux véhicules électriques abordables en Europe, sur la plateforme Ampere de Renault Group. Les deux sociétés étudieront également la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.

"Ce partenariat démontre la force de notre savoir-faire en matière de partenariats et notre compétitivité en Europe. À long terme, combiner nos forces avec Ford nous rendra plus innovants et plus réactifs sur un marché automobile européen en mutation rapide", précise François Provost, directeur général de Renault Group.