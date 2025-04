Renault: nomme son attachée de presse en France information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - Renault annonce la nomination de Meryem Driouch en tant qu'attachée de presse des marques Renault et Mobilize en France, à compter du 15 mars 2025.



Meryem Driouch rejoint les équipes de la Direction Commerciale France et reportera à Céline Moussy, Directrice Communication Renault France.



Meryem Driouch a précédemment travaillé dans les relations presse, notamment chez SEAT au sein de Volkswagen Group France et comme journaliste à la Radio Télévision Suisse (RTS).





