Renault nomme Duncan Minto nouveau directeur financier

Le constructeur français Renault a annoncé mardi la nomination de l'Ecossais Duncan Minto, actuel directeur financier d'Alpine, comme directeur financier du groupe à partir du 1er mars.

Il remplacera Thierry Piéton, qui s'en va pour poursuivre "un nouveau défi professionnel".

Actif à partir du 1er mars, Duncan Minto est un ancien du groupe Renault qui a également été directeur du planning financier et directeur financier de la marque Dacia.

Le directeur général de Renault Luca de Meo a déclaré que "grâce à son expérience de plus de 25 ans dans la finance, à sa connaissance approfondie du groupe et de l’industrie automobile, Duncan a toutes les cartes en main pour poursuivre et même accélérer les actions déjà engagées".

Thierry Piéton, un ancien de General Electric arrivé chez Renault en 2016, "a eu un rôle essentiel dans la mise en place de la stratégie de Renault Group, tant par le pilotage de la performance et sa forte implication dans nos projets structurants que dans l’amélioration de la perception du Groupe par les marchés financiers", a souligné M. De Meo.