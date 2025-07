Renault: Nissan va peser sur les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 10:45









(Zonebourse.com) - Renault estime que la contribution de Nissan à ses résultats du second trimestre 2025 sera une perte de 127 millions d'euros. Ce chiffre a été publié le 30 juillet en marge de l'annonce des comptes trimestriels de Nissan pour la période allant du 1er avril au 30 juin, laquelle correspond au premier trimestre fiscal du groupe japonais.



Rappelons que la participation de Renault dans le capital de Nissan s'élève à 35,71% depuis les derniers arbitrages entre les deux sociétés. Cette part se répartit entre 17,05% d'actions détenues en direct et 18,66% placées dans une fiducie française dont la marque au losange reste bénéficiaire.



Le constructeur automobile français doit annoncer ses propres résultats de la période demain matin. Des rumeurs concordantes laissent penser qu'il révèlera dès ce soir l'identité du successeur de Luca de Meo à la direction générale. Cela pourrait être François Provost, présent chez Renault depuis 2002 et actuellement directeur des achats et des partenariats du groupe.



Le titre se repliait de 0,6% mercredi vers 10h40, dans un CAC 40 en hausse de 0,3%.





Valeurs associées RENAULT 34,1700 EUR Euronext Paris -0,15%