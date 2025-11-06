 Aller au contenu principal
Renault ne prévoit pas d'arrêt de production lié à Nexperia-dirigeant
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 17:42

Renault Group RENA.PA ne planifie à ce jour aucun arrêt de production lié aux incertitudes sur les approvisionnements de puces du fabricant néerlandais Nexperia, a déclaré jeudi Fabrice Cambolive, chief growth officer du constructeur automobile français.

Le risque existe toujours mais la visibilité sur les approvisionnements d'ici la fin de l’année a plutôt tendance à s’améliorer, a-t-il ajouté lors d'une intervention à l'occasion de la présentation de la nouvelle Twingo électrique.

(Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Blandine Hénault, édité par Camille Raynaud)

Valeurs associées

RENAULT
34,1100 EUR Euronext Paris -0,99%
