Renault : Mobilize va acquérir une participation dans Free To X

(AOF) - Mobilize, la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités, et Free To X, une filiale d’Autostrade per l'Italia ont annoncé une transaction visant à accélérer le déploiement d’un réseau de recharge haute puissance en Italie. Grâce à ce projet, Mobilize procédera à l’acquisition d’une participation significative dans Free To X, la filiale d'Autostrade per l’Italia dédiée à la recharge rapide. "Cette acquisition est une preuve de la volonté de Mobilize de devenir un acteur majeur dans le secteur de la recharge rapide".

Free To X, un des leaders sur le marché de la recharge haute puissance (HPC) en Italie, exploite un réseau de recharge rapide comprenant 110 stations, principalement situées sur les autoroutes. Ces stations délivrent une puissance allant jusqu'à 400 kW et sont accessibles à tous les fournisseurs de services de mobilité. L'investissement de Mobilize soutiendra le développement de nouvelles opportunités au-delà du réseau autoroutier.

La finalisation de la transaction entre Mobilize et Free To X, filiale d'Autostrade per l'Italia, est soumise à des approbations réglementaires.

