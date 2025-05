Renault: Mobilize s'associe à Zeplug pour la recharge information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce que sa marque Mobilize a sélectionné Zeplug comme partenaire pour l'installation de bornes de recharge en copropriété.



Pour rappel, Zeplug est une entreprise française spécialisée dans l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en copropriété et en entreprise.



Les clients de Renault, Dacia, Alpine et Renew pourront désormais souscrire à une solution Zeplug directement lors de l'achat de leur véhicule électrique.



Zeplug prend en charge l'installation sans frais pour la copropriété, avec un abonnement individuel trois fois moins cher que les bornes publiques.



Ce partenariat vise à faciliter l'accès à la recharge à domicile et à accélérer l'électrification du parc automobile.





Valeurs associées RENAULT 48,9100 EUR Euronext Paris -0,39%