Renault : menace le support des 33E du 30 octobre, les 31E en vue ?
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 12:01

Renault (-4%) menace le support des 33,1E du 30 octobre, et en deçà du dernier soutien des 52,56E du 3 septembre, le titre pourrait revenir tester ;es planchers de début août 2025, soit 51E (objectif pas très éloigné, et qui coïncide avec les planchers long terme de mai et octobre 2023, à préserver impérativement)

RENAULT
33,2800 EUR Euronext Paris -4,04%
