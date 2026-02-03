Renault : lourde rechute et cassure du plancher crucial des 31,05E
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:06
Mais le retournement observé après l'apparition d'un double-top, ou "M" baissier, sous 52,5E laisse craindre un repli jusque vers 25E.
Valeurs associées
|30,5400 EUR
|Euronext Paris
|-4,17%
A lire aussi
-
Le groupe nordiste IDKIDS a été placé mardi en redressement judiciaire pour la plupart de ses marques en France, dont son enseigne phare de prêt-à-porter pour enfants Okaïdi, nouvelle illustration des difficultés du secteur de l'habillemement. La procédure devant ... Lire la suite
-
Alphabet prévoit une expansion majeure en Inde alors que les États-Unis durcissent les règles en matière de visas, selon Bloomberg News
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ... Lire la suite
-
Le ministère public a requis mardi une peine de quatre de réclusion, dont un an ferme sous bracelet électronique, et cinq ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen lors du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national. ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé la séance de mardi à l'équilibre alors que la semaine est marquée par de nombreux résultats d'entreprises, notamment des grandes banques qui pèsent lourd sur l'indice parisien. Le CAC 40 a perdu 0,02%, à 8.179,50 points, en baisse de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer