 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault : lourde rechute et cassure du plancher crucial des 31,05E
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:06

Renault écope d'une lourde rechute et qui est fatale au plancher crucial des 31,05E du 19 janvier et des 31,5E du 5 août 2025, fin mai et fin octobre 2023 : le titre semble bien parti (ou plutôt... mal parti) pour aller rechercher un ancien plancher situé vers 29E (fin octobre 2022).
Mais le retournement observé après l'apparition d'un double-top, ou "M" baissier, sous 52,5E laisse craindre un repli jusque vers 25E.

Valeurs associées

RENAULT
30,5400 EUR Euronext Paris -4,17%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank