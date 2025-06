Renault: le titre chute avec le départ de Luca de Meo information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - L'action Renault signe lundi matin la plus forte baisse de l'indice CAC 40, le constructeur automobile étant pénalisé par l'annonce du départ surprise de son directeur général Luca de Meo, qui quittera ses fonctions le 15 juillet.



Après cinq années passées à la tête du groupe, Luca de Meo a fait part de sa décision de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile, sans doute chez le groupe de luxe Kering si l'on se fie aux dernières informations parues dans la presse.



Peu avant 10h00, le titre Renault décrochait de plus de 7% tandis que celui de Kering grimpait de 7,5%, s'octroyant de loin la plus forte hausse du CAC.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent un départ 'qui constitue indéniablement une mauvaise surprise' au vu du rôle 'clé' joué par le dirigeant dans le redressement de la société depuis 2020.



Le bureau d'études rappelle que le succès de son plan stratégique 'Renaulution', initié début 2021, a permis d'assainir nettement les fondamentaux financiers du constructeur, comme l'ont encore illustré les derniers résultats 2024 mais aussi les perspectives pour 2025, notamment

grâce à un sens du produit et du marketing très développé.



'Sur le plan sectoriel, il illustre, peut-être, à nouveau la difficulté pour l'automobile d'attirer et de retenir ses talents (...) face à un

environnement sectoriel tendu (ruptures technologiques, tarifs, concurrence, règlementation, etc.)', souligne Oddo.



'En l'espace de cinq mois, ce sont le DG et le directeur financier du groupe - tous deux considérés par les investisseurs comme des pointures du secteur - qui auront quitté le navire', renchérissent les équipes d'UBS.



La banque suisse estime que cette défection risque de semer une certaine incertitude à court terme, en tout cas jusqu'à la nomination d'un nouveau capitaine à la barre.



'Son enthousiasme va manquer', prévient Philippe Houchois, chez Jefferies.



'On peut le créditer d'avoir redonné des couleurs, de l'énergie et des résultats record à Renault, après des années marquées par des produits décevants et des performances financières en berne', rappelle le professionnel.



'Au-delà de sa fine compréhension des marques - un atout qu'il va emporter avec lui - il a surtout insufflé une empreinte forte sur le moral des équipes dès son arrivée chez Renault', conclut-il.



Au-delà de son départ, bon nombre d'investisseurs semblent aussi s'interroger sur le devenir du nouveau plan stratégique à moyen terme que le groupe était censé dévoiler d'ici à la fin de l'année, baptisé 'Futurama'.



Chez Renault, on souligne que le conseil d'administration a d'ores et déjà lancé le processus de désignation d'un nouveau directeur général sur la base d'un plan de succession déjà défini.



Les noms de Denis Le Vot, l'actuel directeur général de Dacia, de Josep Maria Recasens, le responsable de la stratégie du constructeur depuis 2021 et de Maxime Picat, un cadre dirigeant de Stellantis, sont actuellement les plus fréquemment cités sur le marché à ce stade.





Valeurs associées RENAULT 40,2500 EUR Euronext Paris -6,48%