Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Le nouveau DG prendra ses fonctions dans les jours qui viennent Reuters • 19/06/2020 à 15:37









19 juin (Reuters) - Renault SA RENA.PA : * RENAULT-LA CRISE DU CORONAVIRUS CONTINUE AUJOURD'HUI DE PERTURBER L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE-DG PAR INTERIM * RENAULT-LES COUTS LIÉS AU CO2 ET A LA QUALITE PERCUE SERONT PARTIELLEMENT COMPENSÉS PAR L'AMÉLIORATION DES PRIX DE VENTE-DG PAR INTÉRIM * RENAULT COMPTE REDUIRE DE 10% SON VOLUME DE PRODUCTION DANS LE MONDE D'ICI 2022 ET DE 20% D'ICI 2024-DG PAR INTERIM * RENAULT-LUCA DE MEO PRENDRA SES FONCTIONS DE DG DANS LES JOURS QUI VIENNENT-DG PAR INTERIM Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.81%