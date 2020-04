Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Le conseil se penchera jeudi sur le dividende-sources Reuters • 08/04/2020 à 17:11









PARIS, 8 avril (Reuters) - Le conseil d'administration de Renault RENA.PA se réunira jeudi pour trancher notamment la question d'un abandon éventuel du dividende prévu cette année face à la crise provoquée par le coronavirus, ont déclaré à Reuters trois sources proches du groupe. Un porte-parole du constructeur au losange n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire. Alors que plusieurs groupes automobiles, comme Michelin MICP.PA ou Ford F.N , ont déjà décidé de réduire ou suspendre leurs dividendes au titre de l'exercice 2019 pour préserver leur cash, Renault n'a pas encore modifié son projet de verser 1,10 euro par action à ses actionnaires. Ceux-ci sont toujours appelés à se prononcer sur la question lors de la prochaine assemblée générale, reportée à mai ou juin à cause de l'épidémie. Avant même le déclenchement de l'épidémie de coronavirus, le groupe avait réduit des deux-tiers son dividende car sa performance financière s'est fortement dégradée l'an dernier. Mais le gouvernement français exhorte les entreprises dont l'Etat est actionnaire à aller plus loin et à ne rien verser, surtout si elles touchent des aides publiques pour traverser la crise ou ont recours au chômage partiel financé par l'Etat. Dans le cas de Renault, dont l'Etat détient 15% du capital, plusieurs administrateurs salariés ont également appelé à ne pas verser de dividendes aux actionnaires, compte tenu de la crise actuelle. "Si vous évoquez à juste titre l'élan de solidarité dont font preuve les salariés en général, vous restez muets quant à l'absence de participation des actionnaires, qui pour l'heure, vont toucher 312 millions d'euros de dividendes", a déclaré le syndicat CGT dans une lettre ouverte adressée mercredi à Jean-Dominique Senard et Clotilde Delbos, respectivement président et directrice générale par intérim de Renault. Le constructeur n'a pas exclu de solliciter des garanties auprès de l'Etat - qui garantira jusqu'à 300 milliards d'euros tous les nouveaux crédits aux entreprises - et a recours au chômage pour l'ensemble de ses usines françaises et, la moitié de la journée, pour 16.000 salariés tertiaires d'Ile-de-France. Renault a signé la semaine dernière un accord de solidarité prévoyant notamment le don de jours de congés pour compléter le dispositif financé par l'Etat. Le groupe au losange, qui travaille parallèlement sur un plan de redressement et d'économies passant par des cessions d'actifs, l'arrêt de produits et la sortie des marchés les moins rentables ainsi qu'une augmentation des synergies avec Nissan 7201.T , pourrait aussi annoncer jeudi un geste de la direction sur sa rémunération, a indiqué une des sources, comme l'ont déjà fait les dirigeants de Michelin ou Sodexo EXHO.PA . Déjà ébranlé l'an dernier par la disgrâce de son homme fort Carlos Ghosn et contraint cette année d'arrêter sa production automobile sur ses principaux marchés, Renault a perdu environ 56% de sa valeur en Bourse depuis le début de l'année. A 17h09, l'action se négocie mercredi à 18,074 euros (-2,22%), bien au-dessus de son plus bas historique de 10,56 euros inscrit le 3 mars 2009, lors d'une autre crise qui a ébranlé le secteur automobile après la faillite de la banque Lehman. Mais très loin de son record de 122,87 euros atteint le 4 juillet 2007. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

