Renault lancera 36 nouveaux modèles d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 07:26
"futuREady s'articule autour du produit et de l'expérience client, de l'innovation technologique et de l'excellence opérationnelle, tout en reposant sur un engagement fort envers les salariés, les fournisseurs, les réseaux de distribution et les partenaires", explique-t-il.
Affirmant que le produit demeure au coeur de cette stratégie, le groupe lancera 36 nouveaux modèles d'ici 2030 dans le cadre de sa 2e offensive produits, composée de 22 nouveaux modèles en Europe, dont 16 électriques, et 14 modèles à l'international.
"L'électrification, le software, le digital et les plateformes constituent les leviers technologiques clés pour permettre au groupe de rivaliser avec les meilleurs constructeurs", déclare Renault, qui veut donc faire de la technologie un moteur de croissance et de compétitivité.
Voulant rivaliser avec les constructeurs automobiles chinois en termes d'innovation, de coûts et de vitesse, Renault vise un développement produit plus rapide, sur un cycle de 2 ans. Tous les nouveaux projets du groupe sont désormais développés avec cet objectif.
Renault veut aussi réduire les coûts variables (COGS) par véhicule d'environ 400 EUR par an en moyenne, les tickets d'entrée des nouveaux projets jusqu'à 40% par rapport à la génération précédente, tout en maintenant les dépenses de frais généraux stables sur le moyen terme.
Concernant une consolidation de ses engagements envers ses parties prenantes, Renault ajoute faire le choix d'investir durablement dans les compétences et l'accompagnement de ses près de 100 000 collaborateurs, pour renforcer leur employabilité.
À moyen terme, Renault vise à "générer durablement des résultats financiers robustes et résilients" : une marge opérationnelle groupe entre 5% et 7% du chiffre d'affaires et un free cash-flow de l'automobile supérieur ou égal à 1,5 MdEUR par an en moyenne.
