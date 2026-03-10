Guerre au Moyen-Orient: Macron convoque un nouveau Conseil de défense mardi soir

Le président Emmanuel Macron lors de sa visite sur le porte-avions Charles-de-Gaulle déployé en mer Méditerranée, le 9 mars 2026 ( POOL / Gonzalo Fuentes )

Emmanuel Macron a convoqué un nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale mardi à 18H30 "sur la situation en Iran et au Moyen-Orient", a annoncé l'Élysée.

Le président de la République a enchaîné les réunions de crise depuis le début du conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran.

Il a affirmé lundi à Chypre et sur le Charles-de-Gaulle que la France se préparait à un conflit au Moyen-Orient susceptible de "durer" avec un important déploiement aéronaval, appelé à mobiliser, outre le porte-avions, "huit frégates" et "deux portes-hélicoptères amphibies" dans une vaste zone incluant la Méditerranée orientale, la mer Rouge et le détroit d'Ormuz dans le Golfe.

Il a aussi esquissé une future mission internationale "défensive" pour "rouvrir" ce passage stratégique dont le blocage impacte fortement les marchés pétroliers.

Le chef de l'Etat a rappelé le "rôle défensif" de la France dans cette guerre avec l'objectif de "protéger les ressortissants français" dans la région et d'apporter un soutien aux partenaires de la France, comme le Liban ou les pays de la péninsule arabique.

Mercredi, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit recevoir les partis politiques, ainsi que les présidents des deux chambres et des commissions parlementaires concernées pour faire le point sur la situation au Moyen-Orient.

Le Parlement, en réserve électorale en raison des municipales des 15 et 22 mars, n'a pas débattu de ce conflit.