Les principales Bourses européennes rebondissent ‌mardi en début de séance, soulagées par le reflux des prix du pétrole après ​que le président Donald Trump a évoqué une fin imminente de la guerre en Iran.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,68% et repasse la barre des 8.000 ​points, après être tombé sous ce seuil lors des dernières turbulences boursières. L'indice vedette évolue à 8.048,30 ​points vers 08h25 GMT.

À Francfort, le Dax ⁠avance de 2,23% et à Londres, le FTSE 100 prend 1,37%.

L'indice EuroStoxx ‌50 est en hausse de 2,45%, le FTSEurofirst 300 gagne 1,85% et le Stoxx 600 grimpe de 1,87%.

Le locataire de la ​Maison blanche a déclaré lundi ‌aux journalistes que la guerre au Moyen-Orient était "pratiquement terminée", ⁠ce qui a permis aux cours du pétrole de mettre fin à leur ascension vertigineuse, qui les avait propulsés la veille à des sommets jamais vus depuis ⁠2022.

Cependant, une fin ‌rapide du conflit reste encore à prouver, Donald Trump ayant également ⁠averti qu'il frapperait l'Iran encore plus fort si celui-ci maintenait son blocus sur ‌le détroit d'Ormuz, voie de passage essentielle pour le transport maritime ⁠du brut et du gaz.

Aux valeurs, le secteur lié au ⁠transport aérien profite, ‌comme on pouvait s'y attendre, de la baisse des prix du pétrole, et gagne ​3,15%, parmi les plus fortes performances ‌du Stoxx 600. La compagnie aérienne Air France-KLM se redresse également et progresse de près de 5% ​dans les premières transactions à Paris.

Les banques progressent également de plus de 3%.

Renault, qui a présenté mardi son nouveau plan stratégique et dit viser ⁠une augmentation de 23% de ses volumes de vente d'ici 2030, gagne 2,7%, tandis que Volkswagen avance de 2,6% après avoir anticipé une légère reprise de sa marge en 2026.

Les investisseurs attendent par ailleurs les commentaires de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, plus tard dans la journée.

