Renault lance une opération d'actionnariat salarié
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 08:21
"Cette nouvelle édition s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer le partage de la valeur et d'associer durablement l'ensemble de ses collaborateurs à sa performance ainsi qu'au déploiement de sa stratégie à long terme", explique le groupe au losange.
À ce jour, plus de 90% des salariés sont actionnaires de Renault, représentant 6,12% du capital au 31 décembre 2025. L'ambition du constructeur automobile est d'augmenter la part de l'actionnariat salarié vers 10% de son capital sur le long terme.
Du 11 mai au 29 mai 2026, près de 100 000 salariés éligibles dans 24 pays pourront souscrire à ce programme d'actionnariat salarié qui s'inscrit dans la continuité des initiatives précédentes menées par l'entreprise depuis 2022.
Le prix de référence de l'action pour cette opération a été fixé à 30,78 EUR. Grâce à une décote de 30%, les collaborateurs pourront y souscrire à un tarif préférentiel de 21,55 EUR, et bénéficieront d'un abondement de 2 actions offertes pour 1 action achetée.
Valeurs associées
|30,1000 EUR
|Euronext Paris
|+1,11%
A lire aussi
-
Les actions des constructeurs automobiles allemands reculent lundi en Bourse après que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne (UE), ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient lundi où un fragile cessez-le-feu dure depuis le 8 avril : . Trois exécutions en Iran Trois hommes ont été pendus dans le nord-est de l'Iran après avoir été reconnus coupables d'avoir contribué ... Lire la suite
-
Air Liquide a annoncé lundi avoir cédé ses activités de production de biogaz aux États-Unis, en France, en Norvège et en Suède à Mobius Renewables. Selon un communiqué du groupe français, l'opération comprend plusieurs unités de production et infrastructures ... Lire la suite
-
* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne, expliquant sa décision par le fait, qu'à ses yeux, l'UE n'a pas respecté ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer