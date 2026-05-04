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Renault lance une opération d'actionnariat salarié
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 08:21

Renault Group fait part du renouvellement de son dispositif d'actionnariat salarié Renault Group Shareplan, pour la 5e année consécutive, réaffirmant ainsi son "ambition de bâtir un modèle d'entreprise inclusif et participatif".

"Cette nouvelle édition s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer le partage de la valeur et d'associer durablement l'ensemble de ses collaborateurs à sa performance ainsi qu'au déploiement de sa stratégie à long terme", explique le groupe au losange.

À ce jour, plus de 90% des salariés sont actionnaires de Renault, représentant 6,12% du capital au 31 décembre 2025. L'ambition du constructeur automobile est d'augmenter la part de l'actionnariat salarié vers 10% de son capital sur le long terme.

Du 11 mai au 29 mai 2026, près de 100 000 salariés éligibles dans 24 pays pourront souscrire à ce programme d'actionnariat salarié qui s'inscrit dans la continuité des initiatives précédentes menées par l'entreprise depuis 2022.

Le prix de référence de l'action pour cette opération a été fixé à 30,78 EUR. Grâce à une décote de 30%, les collaborateurs pourront y souscrire à un tarif préférentiel de 21,55 EUR, et bénéficieront d'un abondement de 2 actions offertes pour 1 action achetée.

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2 commentaires

  • 09:09

    Donc en déboursant 21 EUR l’employé se retrouve avec 90 EUR d’actions.

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