Renault lance une offre de mobilité dédiée aux soignants
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 12:23
Cette initiative vise à faciliter les déplacements des soignants (infirmier(e)s, aide-soignant(e)s et sages-femmes intervenant à domicile) et à soutenir l'accès aux soins dans les territoires les plus fragilisés par le manque de solutions de mobilité.
Constituant une flotte de 50 Renault ZOE E-Tech électriques reconditionnées, Renault Care Fleet est disponible dès ce 10 avril dans les régions Grand Est, Centre-Val de Loire, ainsi que dans le département des Alpes-Maritimes.
Le constructeur automobile au losange précise que son offre repose sur un crédit-bail solidaire à partir de 99 EUR par mois (48 mois, avec un premier loyer majoré de 1 300 EUR TTC), incluant un charge pass .
"Elle garantit un coût d'usage divisé par quatre par rapport à un véhicule thermique, une autonomie jusqu'à 395 km (WLTP) avec recharge rapide, et un usage sans émission locale", met en avant le groupe.
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