Renault: lance un nouveau SUV pour soutenir sa croissance hors Europe information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Renault annonce le lancement de son nouveau SUV, Boreal, dans le cadre de son plan ' International Game Plan 2024-2027 '. Présenté comme 'élégant et technologique', ce véhicule est destiné aux marchés hors Europe.



Le Boreal vise à consolider la présence du constructeur sur le segment C dans plus de 70 pays et s'inscrit dans l'objectif de doubler le chiffre d'affaires unitaire hors Europe d'ici 2027 par rapport à 2019.



Porté par le succès de Kardian et Koleos, Renault a enregistré une progression de 16,4 % de ses ventes hors Europe au premier semestre 2025. Boreal devient ainsi le quatrième lancement du plan international, après Kardian, Duster et Grand Koleos, pour accompagner l'ambition de Renault de renforcer sa montée en gamme et son orientation vers la valeur.



Basé sur la plateforme modulaire flexible du groupe inaugurée avec Kardian, Boreal pourra s'adapter aux besoins spécifiques de chaque marché, tout en réduisant les délais et coûts de développement, assure le Losange.



Boreal sera produit au Brésil, à Curitiba, pour 17 pays d'Amérique latine, et à Bursa, en Turquie, pour 54 marchés supplémentaires, dont le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen. Sa commercialisation débutera fin 2025 au Brésil, puis s'étendra en 2026.





