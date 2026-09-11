Renault lance son offensive hors d'Europe, le marché apprécie

Après deux replis consécutifs, le titre Renault se distingue avec un gain de 1,56%, à 29,37 euros. L'action est portée par des informations dévoilées par le groupe lors d'une conférence téléphonique exceptionnelle.

Dans cette dernière, le groupe a annoncé qu'il souhaitait accélérer fortement en dehors de l'Europe et prévoit de lancer 14 nouveaux véhicules hors du Vieux Continent d'ici 2030 avec l'Amérique latine au coeur de cette offensive. Le Niagara, un nouveau pick-up, sera le premier modèle du plan "futuREady" lancé hors d'Europe.

Il sera fabriqué dans l'usine historique du groupe de Santa Isabel à Cordoba, en Argentine. Ce site doit devenir un hub régional pour les véhicules utilitaires, avec l'ambition d'exporter au moins 50% de sa production. Outre de nouveaux modèles, Renault Group renforce le rôle de l'Argentine dans son dispositif de production latino-américain. En parallèle, la société a indiqué avoir investi 350 millions d'euros à Santa Isabel.

Pour revenir sur le modèle Niagara, il s'agit du troisième pick-up Renault conçu et produit en Amérique latine, un modèle que le groupe veut positionner entre pick-up traditionnel et SUV afin de toucher à la fois les usages professionnels et familiaux. Il disposera de plusieurs motorisations essence avec transmissions manuelle et automatique, et une motorisation hybride sera ajoutée ultérieurement.