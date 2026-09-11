 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault lance son offensive hors d'Europe, le marché apprécie
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 15:39
Ajouter Boursorama à vos sources

Après deux replis consécutifs, le titre Renault se distingue avec un gain de 1,56%, à 29,37 euros. L'action est portée par des informations dévoilées par le groupe lors d'une conférence téléphonique exceptionnelle.

Dans cette dernière, le groupe a annoncé qu'il souhaitait accélérer fortement en dehors de l'Europe et prévoit de lancer 14 nouveaux véhicules hors du Vieux Continent d'ici 2030 avec l'Amérique latine au coeur de cette offensive. Le Niagara, un nouveau pick-up, sera le premier modèle du plan "futuREady" lancé hors d'Europe.

Il sera fabriqué dans l'usine historique du groupe de Santa Isabel à Cordoba, en Argentine. Ce site doit devenir un hub régional pour les véhicules utilitaires, avec l'ambition d'exporter au moins 50% de sa production. Outre de nouveaux modèles, Renault Group renforce le rôle de l'Argentine dans son dispositif de production latino-américain. En parallèle, la société a indiqué avoir investi 350 millions d'euros à Santa Isabel.

Pour revenir sur le modèle Niagara, il s'agit du troisième pick-up Renault conçu et produit en Amérique latine, un modèle que le groupe veut positionner entre pick-up traditionnel et SUV afin de toucher à la fois les usages professionnels et familiaux. Il disposera de plusieurs motorisations essence avec transmissions manuelle et automatique, et une motorisation hybride sera ajoutée ultérieurement.

Valeurs associées

RENAULT
29,3500 EUR Euronext Paris +1,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,1 -3,83%
CAC 40
8 164,11 +0,58%
DBT
0,076 +26,67%
2CRSI
29 -4,35%
BIOPHYTIS
0,0555 -16,92%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank