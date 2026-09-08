 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault lance la Dacia Spring produite en Europe
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 08:34
Ajouter Boursorama à vos sources

La filiale du constructeur automobile a annoncé l'ouverture des commandes pour la nouvelle génération du modèle Spring 100% électrique et produite en Europe.

Le groupe précise qu'il s'agit du premier des quatre véhicules 100% électriques qui doivent être lancés dans le cadre du plan stratégique 2030 dévoilé en mars.

La Dacia Spring s'est vendue à 210 000 exemplaires depuis son lancement en 2021 et a permis "à de nombreux clients d'accéder pour la première fois à la mobilité électrique" selon le communiqué du groupe. L'entreprise précise également que la Spring a été construite sur la nouvelle plateforme RGEV small de Renault Group. Il s'agit de la première Dacia à bénéficier des nouveaux programmes de développement destinés à accélérer l'ensemble du cycle de conception d'un véhicule et réduire à moins de deux ans le temps de développement, tout en abaissant les coûts de conception.

Enfin, dernière nouveauté, la Spring est fabriquée en Slovénie dans l'usine de Novo Mesto, alors qu'elle était fabriquée en Chine auparavant. Le rapatriement de la production en Europe va lui permettre d'être éligible aux aides à l'achat dédiées aux voitures électriques.

Valeurs associées

RENAULT
29,230 EUR Euronext Paris +0,10%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,63 +1,36%
HAFFNER ENERGY
0,646 -3,29%
SOITEC
139,55 -2,65%
BIOPHYTIS
0,068 -2,86%
CAC 40
8 281 -0,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank