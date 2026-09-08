Renault lance la Dacia Spring produite en Europe

La filiale du constructeur automobile a annoncé l'ouverture des commandes pour la nouvelle génération du modèle Spring 100% électrique et produite en Europe.

Le groupe précise qu'il s'agit du premier des quatre véhicules 100% électriques qui doivent être lancés dans le cadre du plan stratégique 2030 dévoilé en mars.

La Dacia Spring s'est vendue à 210 000 exemplaires depuis son lancement en 2021 et a permis "à de nombreux clients d'accéder pour la première fois à la mobilité électrique" selon le communiqué du groupe. L'entreprise précise également que la Spring a été construite sur la nouvelle plateforme RGEV small de Renault Group. Il s'agit de la première Dacia à bénéficier des nouveaux programmes de développement destinés à accélérer l'ensemble du cycle de conception d'un véhicule et réduire à moins de deux ans le temps de développement, tout en abaissant les coûts de conception.

Enfin, dernière nouveauté, la Spring est fabriquée en Slovénie dans l'usine de Novo Mesto, alors qu'elle était fabriquée en Chine auparavant. Le rapatriement de la production en Europe va lui permettre d'être éligible aux aides à l'achat dédiées aux voitures électriques.