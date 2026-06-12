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Renault lance cleveR insights avec ses partenaires de la Software République
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 14:10

Renault fait part de sa participation à cleveR insights, un dispositif inédit de captation et d'analyse des données territoriales dans le cadre de la Software République, une alliance créée avec Atos, Dassault Systèmes, JCDecaux, STMicroelectronics et Thales il y a cinq ans.

La solution innovante cleveR insights vise à apporter aux collectivités une vision globale, pérenne et opérationnelle du territoire afin de leur permettre de prendre les meilleures décisions au quotidien, explique le constructeur automobile au losange.

Cet écosystème complet repose sur la collecte, le croisement et l'analyse de données issues de sources multiples (capteurs fixes, temporaires ou mobiles, mobilier urbain intelligent, observations de terrain, données environnementales ou satellitaires, contributions citoyennes).

Ces informations sont intégrées au sein d'une architecture ouverte, sécurisée et évolutive, puis analysées en temps réel par un centre d'hypervision, afin de déclencher des interventions adaptées et de hiérarchiser les priorités selon l'urgence.

En parallèle, ces informations alimentent des jumeaux virtuels du territoire pour simuler différents scénarios d'aménagement et en évaluer les impacts environnementaux et sociétaux avec une précision scientifique.

Cette approche bénéficie d'un véritable apport d'intelligence artificielle, permettant une lecture partagée, cohérente et actualisée du territoire, accessible à l'ensemble des acteurs concernés et facilitant une meilleure coordination.

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