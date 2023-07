Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Renault: la nouvelle alliance formée avec Nissan est conclue information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 09:41

(CercleFinance.com) - Renault et Nissan ont annoncé mercredi avoir conclu les accords définitifs liés aux nouveaux termes de leur alliance, prévus dans l'accord-cadre qui avait été trouvé au mois de février.



Dans le cadre de cette coopération, Nissan s'est notamment engagé à investir jusqu'à 600 millions d'euros dans Ampere, la nouvelle entité européenne de Renault entièrement dédiée aux véhicule électriques et aux logiciels.



Le constructeur japonais va ainsi devenir un investisseur 'stratégique' de la filiale et détenir un siège à son conseil d'administration.



Comme annoncé en février dernier, Renault et Nissan conserveront une participation croisée de 15%, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations.



Mais Renault prévoit de transférer 28,4% de ses actions Nissan au sein d'une fiducie française, où ses droits de vote seront 'neutralisés' sous réserve de certaines exceptions.



Suite à ce transfert, Nissan sera en mesure d'exercer les droits de vote attachés à sa participation dans Renault.



Pour mémoire, les deux groupes prévoient par ailleurs de mener à bien des projets opérationnels 'à forte création de valeur' en Inde, en Amérique latine et en Europe, à travers de nouveaux investissements et de nouveaux véhicules.



Sur le deuxième trimestre, Nissan a contribué aux résultats de Renault à hauteur de 271 millions d'euros.



Suite à ces annonces, le titre Renault évoluait peu (-0,1%) mercredi matin à la Bourse de Paris. A Tokyo, l'action Nissan a fini en baisse de 1,2% dans le sillage des résultats du premier trimestre de son exercice fiscal 2023/2024.