Renault: la Clio, voiture d'occasion la plus recherchée information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 15:54









(CercleFinance.com) - La Renault Clio a détrôné la Golf de Volkswagen en tant que voiture d'occasion la plus recherchée en France en 2024, selon une étude publiée mardi par carVertical, un spécialiste des données automobiles.



Avec 6,4% de toutes les vérifications d'historique automobile dans le pays, la citadine de la firme au losange occupe la première place du classement de carVertical.



La Clio est suivie par la Renault Mégane (4,9%), la Peugeot 308 (3,55%) et Volkswagen Golf (3,5%), qui détenait la tête du classement en 2023.



'Les premières positions de ce classement, notamment la Renault Clio, la Mégane et la Peugeot 308, montrent que les consommateurs français recherchent des voitures abordables et pratiques', explique Matas Buzelis, expert automobile chez carVertical.



Le spécialiste explique que les modèles les plus appréciés des français sont compacts, faciles à garer et économes en carburant.



Sur les dix modèles les plus populaires en France, cinq sont produits par des constructeurs français et cinq par des marques allemandes.





