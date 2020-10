Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-La baisse des ventes ralentit au T3, E3 mds du PGE utilisés Reuters • 23/10/2020 à 07:11









PARIS, 23 octobre (Reuters) - Renault RENA.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 8,2% au troisième trimestre, moins forte qu'au début de l'année grâce notamment à une reprise des ventes en Europe, et indiqué avoir utilisé trois milliards d'euros du prêt garanti de l'Etat. Le constructeur automobile, qui a accusé une perte nette record de plus de 7 milliards d'euros au premier semestre et engagé un vaste plan d'économies et de refonte de sa stratégie pour redresser la barre, a réalisé sur les trois derniers mois un chiffre d'affaires de 10,37 milliards d'euros. L'activité automobile du groupe disposait, au 30 septembre, de réserves de liquidités de 15,2 milliards d'euros "qui incluent la convention d'ouverture de crédit de cinq milliards d'euros bénéficiant de la garantie de l'Etat français dont trois milliards d'euros ont été tirés à fin septembre 2020", a souligné Renault dans un communiqué. Les ventes en Europe ont baissé de 2,9% sur le trimestre écoulé, mais bondi de 8% sur le seul mois de septembre, tandis qu'hors d'Europe, elles ont chuté de 9% malgré la solide performance du groupe en Russie et en Turquie. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.03%