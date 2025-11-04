 Aller au contenu principal
Renault juge inaccessibles les objectifs européens sur le CO2
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 10:25

Personne en Europe n'est capable aujourd'hui d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone pour les véhicules utilitaires, ni pour les voitures à l'horizon 2030, a déclaré mardi François Provost, directeur général de Renault RENA.PA , lors de la 4e Journée de la filière automobile organisée par la plateforme PFA.

Il a ajouté que Renault pourrait devoir réduire sa production de véhicules utilitaires fin 2025 ou début 2026 sans flexibilité sur les objectifs européens.

Ce grand rendez-vous, nommé "Journée de la filière" depuis 2019, s'inscrit dans le sillage des états généraux de l'automobile inaugurés en 2009 après la crise économique qui avait suivi la faillite de la banque Lehman Brothers.

L'objectif affiché depuis le début est de promouvoir la solidarité entre les différents acteurs, grands et petits, d'un secteur marqué structurellement par une concurrence farouche sur les prix et les coûts.

(Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

