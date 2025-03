Renault : Josep Maria Recasens nommé directeur général d'Ampere

(AOF) - Ampere a annoncé la nomination de Josep Maria Recasens, actuel directeur opérationnel, au poste de directeur général d’Ampere à compter du 1er avril 2025. Il succède à Luca de Meo qui occupait la fonction de directeur général du spécialiste européen des véhicules électriques intelligents depuis la création de l’entreprise le 1er novembre 2023.

" Avec le lancement de Twingo et du premier SDV (véhicule défini par logiciel) européen en 2026, la prochaine gamme de véhicules électriques du segment C en 2028 et nos efforts pour réduire nos coûts de 40%, nous avons une feuille de route à la hauteur de notre ambition : devenir la référence de notre industrie en Europe " a indiqué Josep Maria Recasens.

