Renault-Josep Maria Recasens nommé Chief Strategy, Product & Program Management Officer

Le constructeur automobile Renault Group RENA.PA a annoncé lundi la nomination avec effet immédiat de Josep Maria Recasens en tant que Chief Strategy, Product & Program Management Officer (SPPM).

Josep Maria Recasens continuera d'exercer ses fonctions de directeur général d’Ampere, la filiale véhicules électriques (VE) et logiciels de Renault, le temps de finaliser le travail sur la transformation, selon un communiqué.

Josep Maria Recasens aura pour mission de définir la stratégie qui permettra au groupe de poursuivre la dynamique actuelle, d'orienter les choix produits pour les prochaines années et coordonner leur mise en oeuvre "pour assurer le succès des futures gammes de véhicules".

Il succèdera à Guido Haak qui va quitter le groupe.

Cette nomination doit permettre de simplifier l’organisation "pour gagner en efficacité et en vitesse", explique Renault.

Après un début de carrière chez SEAT, Josep Maria Recasens a rejoint le groupe Renault en juin 2021, en tant que directeur de la Stratégie et du Business Développement du groupe.

Il est nommé en 2023 Chief Strategy Officer et directeur de la région Iberia. La même année, il prend le poste de directeur opérationnel chez Ampere avant d'en devenir en 2025 le directeur général.

