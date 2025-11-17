Municipales: au Conseil de Paris, la droite, divisée depuis 2024, resserre les rangs derrière Dati

La ministre de la Culture Rachida Dati à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 29 octobre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les élus LR du premier groupe d'opposition de droite au Conseil de Paris, qui avaient fait scission avec le groupe de Rachida Dati en 2024, ont annoncé lundi rejoindre la candidate LR aux municipales pour "accompagner sa dynamique de campagne".

Les 17 conseillers LR du groupe Union Capitale, qui en compte 22, rejoindront "dans les prochaines semaines" les 19 élus du groupe dirigé par Rachida Dati Changer Paris, pour reconstituer le plus grand groupe d'opposition de l'assemblée parisienne, a annoncé à l'AFP le maire du 17e arrondissement Geoffroy Boulard, président d'Union Capitale.

"Dans un esprit de cohérence et d'unité en vue des municipales de 2026", ils souhaitent "contribuer pleinement à la dynamique et au rassemblement portés par la candidate de la droite et du centre" Rachida Dati, investie par les LR pour les municipales de mars 2026, expliquent les conseillers dans un communiqué en amont du Conseil de Paris qui s'ouvre mardi.

Parmi les cinq élus restants d'Union Capitale figurent Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons à la mairie de Paris soutenu par Renaissance, ainsi que la maire Horizons du 5e arrondissement Florence Berthout.

"Rachida Dati est la mieux placée pour gagner et offrir aux Parisiens le changement qu'ils attendent après 25 ans de gestion de la même majorité", a justifié Geoffroy Boulard. Le maire LR du 17e arrondissement avait quitté les troupes de Rachida Dati pour fonder Union Capitale en juillet 2024, aux côtés de Pierre-Yves Bournazel et d'Agnès Evren, présidente de la fédération LR de Paris.

Cette dernière, également sénatrice et conseillère de Paris, a lancé vendredi aux élus de la capitale un "appel à l'unité" pour "travailler efficacement en amont" à quatre mois des élections municipales de mars 2026.

Union Capitale, constitué d'une majorité de LR et de quelques élus Horizons et Renaissance, "a porté une méthode, une ouverture nécessaire pour revitaliser l'opposition à Paris. Cette dynamique n'a pas vocation à disparaître car Rachida Dati a organisé un large rassemblement", estime Geoffroy Boulard. Il assure qu'"aucune tractation" n'a eu lieu avec la maire du 7e arrondissement pour la constitution des listes en vue du scrutin.

La droite est aujourd'hui éclatée en trois groupes au Conseil de Paris (163 élus) où la gauche dirigée par Anne Hidalgo est majoritaire.

En mars 2024, le sénateur LR Francis Szpiner avait lui aussi créé son propre groupe LR et centristes (Demain Paris, 16 élus) pour marquer son désaccord avec l'entrée de Rachida Dati dans le gouvernement d'Emmanuel Macron.