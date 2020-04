Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Joji Tagawa nommé administrateur sur proposition de Nissan Reuters • 29/04/2020 à 19:29









RENAULT: JOJI TAGAWA NOMMÉ ADMINISTRATEUR SUR PROPOSITION DE NISSAN PARIS (Reuters) - Renault a annoncé mercredi la nomination de Joji Tagawa en qualité d'administrateur sur proposition de Nissan. "Il remplace Yasuhiro Yamauchi, démissionnaire le 23 avril 2020, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'Assemblée générale 2022", précise le constructeur français dans un communiqué. "L'Assemblée générale des actionnaires du 19 juin 2020 sera appelée à ratifier la cooptation de M. Joji Tagawa", ajoute-t-il. Yasuhiro Yamauchi avait succédé l'an dernier à Hiroto Saikawa en tant que directeur général par intérim de Nissan. (Bureau de Paris)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -5.33% RENAULT Euronext Paris -7.62%