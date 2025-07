Renault: hausse de plus de 1% des ventes semestrielles information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Renault Group indique avoir enregistré au premier semestre 2025 une hausse de 1,3% de ses ventes globales pour atteindre 1.169.773 véhicules, dont une progression de 5,4% de ses ventes en Europe avec 708.106 véhicules immatriculés.



Dans la catégorie des voitures particulières (VP), le constructeur automobile au losange revendique des croissances en volume de 1,1% pour Dacia, de 8,4% pour la marque Renault proprement dite et de 89,8% pour Alpine.



Sur un marché des véhicules utilitaires (VU) en Europe en recul de 13%, Renault affiche une baisse de 29% au premier semestre, 'dans l'attente de la pleine diversité de la gamme Master', mais conserve sa deuxième place en Europe.



Le groupe ajoute 'poursuivre sa politique commerciale en donnant la priorité à la création de valeur plutôt qu'aux volumes', avec notamment une concentration sur le canal le plus rentable des ventes à clients particuliers.





