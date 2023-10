Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: hausse de 16,7% des ventes de Dacia sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 08:04









(CercleFinance.com) - Dacia enregistre 493 511 ventes VP+VU durant les 9 premiers mois de 2023, en progression de 16,7 % par rapport à la même période 2022.



Sur le 3ème trimestre seul, Dacia enregistre 148 124 ventes, les volumes sont en progression de 2,4 % par rapport au 3ème trimestre 2022 qui était le plus fort de l'année en termes de part de marché pour la marque.



Les 4 modèles piliers de la marque sont en progression sur les 9 premiers mois de l'année : Spring à +40,6 %, Sandero à +18,3 %, Duster à +4,1 % et Jogger à +76,1 %.



La part de marché VP de Dacia est stable en Europe sur les 9 premiers mois 2023. Dacia confirme sa 2ème place sur le podium européen avec une part de marché de 8,4 %, en hausse de 0,8 point par rapport à l'année 2022.





