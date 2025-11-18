Renault Group investit dans son usine au Brésil, avec le chinois Geely

( AFP / BERTRAND GUAY )

Renault Geely do Brasil, filiale brésilienne du constructeur automobile français dont le groupe chinois Geely détient 26,4%, va investir près de 616 millions d'euros dans son complexe industriel au sud du Brésil, près de Curitiba, annonce le groupe mardi.

Renault Group avait annoncé début novembre avoir finalisé un accord avec Geely pour une coopération poussée au Brésil, marché le plus important en Amérique latine pour l'automobile.

Les investissements sont destinés à trois projets, indique la filiale brésilienne dans un communiqué.

D'abord la création d'une plateforme de Geely qui servira de base pour produire deux nouveaux modèles, à partir du second semestre 2026. Les plateformes sont les soubassements techniques qui servent pour toute une famille de véhicules.

Ensuite, le "restylage" d'un modèle de Renault qui sera lancé là aussi au second semestre 2026. Cette opération, dans l'industrie automobile, consiste à mettre à jour un modèle tant sur le plan du style que des technologies. Le groupe Renault n'a pas souhaité communiquer sur le nom de ce modèle.

Enfin, la production d'une nouvelle plateforme électrifiée qui sera la base d'un nouveau modèle Renault, dont le lancement est prévu pour 2027.

Ces investissements se feront au sein du complexe industriel que possède le groupe Renault à Sao José dos Pinhais (région de Curitiba).

Les groupes Renault et Geely, déjà partenaires dans plusieurs domaines, entendent ainsi "accélérer le développement" de leurs marques au Brésil, "en alliant leurs forces industrielle, technologique et commerciale", précise le communiqué.

Le 3 novembre, les deux groupes avaient détaillé leur nouvel accord de coopération au Brésil: entrée de Geely pour 26,4% dans la filiale brésilienne de Renault, production de véhicules Geely dans l'usine Renault, accès à une partie des points de vente de Renault dans ce pays (le groupe français en compte actuellement 268 et les véhicules Geely seront disponibles dans un premier temps dans une quarantaine).

L'usine de Sao José dos Pinhais a produit en 2024 quelque 180.000 véhicules, alors que sa capacité est du double. Produire des véhicules Geely permettra donc une meilleure rentabilité du site.

Geely est l'un des principaux fabricants chinois de véhicules. Il a racheté en 2010 la branche automobile du suédois Volvo.

Geely et le groupe Renault ont noué plusieurs partenariats, dont la coentreprise Horse Powertrain, lancée en 2024, qui produit des moteurs pour les véhicules thermiques et hybrides. Geely avait également pris 34% dans la filiale coréenne de Renault, Renault Korea, en 2022.