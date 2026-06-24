Renault Group envisage 800 départs volontaires dans l'ingénierie en France - DRH

Renault Group envisage 800 départs volontaires et 500 reconversions dans l'ingénierie en France, sur un total de 5.500 postes d'ingénieurs, d'ici la fin 2027, le constructeur français excluant d'avoir recours à des licenciements secs, a déclaré mercredi le directeur des ressources humaines dans l'Hexagone de la marque au losange, Maximilien Fleury.

Le plan de transformation de l'ingénierie vise à simplifier l'organisation pour gagner en vitesse face à la concurrence chinoise, a ajouté Philippe Brunet, directeur technique.

(Reportage par Gilles Guillaume, rédigé par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)