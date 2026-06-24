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Renault Group envisage 800 départs volontaires dans l'ingénierie en France - DRH
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 19:33

Renault Group envisage 800 départs volontaires et 500 reconversions dans l'ingénierie en France, sur un total de 5.500 postes d'ingénieurs, d'ici la fin 2027, le constructeur français excluant d'avoir recours à des licenciements secs, a déclaré mercredi le directeur des ressources humaines dans l'Hexagone de la marque au losange, Maximilien Fleury.

Le plan de transformation de l'ingénierie vise à simplifier l'organisation pour gagner en vitesse face à la concurrence chinoise, a ajouté Philippe Brunet, directeur technique.

(Reportage par Gilles Guillaume, rédigé par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)

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