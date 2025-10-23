Renault Group: chiffre d'affaires en hausse de 6,8% au 3e trimestre

Le groupe automobile français Renault a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 6,8% au troisième trimestre, à 11,4 milliards d'euros, a-t-il annoncé jeudi, confirmant ses objectifs pour l'année, qu'il avait révisés légèrement en baisse en juillet.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

A taux de change constants, la croissance s'inscrit à 8,5%, a-t-il précisé dans un communiqué.

Lors d'un point presse téléphonique, le directeur financier Duncan Minto a évoqué "une très bonne performance commerciale, avec une forte croissance des immatriculations aussi bien à l'international qu'en Europe".

En volume, le groupe a vendu 529.486 véhicules, en progression de 9,8%, avec des ventes à l'international hors Europe en augmentation de 14,9% et en Europe de 7,5%. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes ont grimpé de 3,8%, à quelque 1,7 million de véhicules.

Les prises de commandes ont affiché "une croissance élevée à un chiffre" en Europe au troisième trimestre, et les stocks totaux étaient de 538.000 véhicules fin septembre, un niveau qualifié de "sain" par l'entreprise.

Renault, dirigé depuis juillet par François Provost après le départ surprise de Luca de Meo chez Kering, "prépare (son) prochain chapitre stratégique", qui "sera dévoilé au premier trimestre 2026, dans la continuité de la +Renaulution+", le plan qui s'achève cette année, a précisé Duncan Minto.

Le groupe poursuit sa stratégie commerciale, qui est de privilégier la valeur au volume, a répété le dirigeant.

Renault a par ailleurs confirmé ses objectifs 2025, révisés en juillet "pour cause de détérioration, de la dynamique automobile": une marge opérationnelle de 6,5% et un flux de trésorerie disponible entre 1 et 1,5 milliard d'euros.