Renault Group-Bénéfice opérationnel -15% en 2025, prudence pour 2026

Renault Group RENA.PA a fait état jeudi d'un bénéfice opérationnel en baisse de 14,8% au titre de 2025 dans un environnement de marché difficile, et dit aborder l'année 2026 avec prudence.

Le groupe au losange a dégagé l'an dernier un bénéfice opérationnel de 3,632 milliards d'euros, presque en ligne avec un consensus de 3,642 milliards compilé par la société auprès de 20 analystes.

"Nos résultats 2025, dans un contexte de marché difficile, démontrent l'engagement de nos équipes pour délivrer une performance régulière de premier plan parmi les acteurs de l'industrie automobile", a déclaré le directeur général François Provost, cité dans un communiqué. "Cette performance reflète la solidité de nos fondamentaux et notre agilité."

Renault, dont la marge opérationnelle a reculé à 6,3% en 2025 contre 7,6% en 2024, prévoit pour 2026 une marge opérationnelle de 5,5% "dans un environnement complexe", et à moyen terme une marge comprise entre 5% et 7%.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)