Renault Group-3e année de croissance avec Sandero, Clio et l'international

par Gilles Guillaume

Renault Group a fait état mardi d'une troisième année de croissance consécutive de ses ventes mondiales, qui ont même accéléré grâce au succès de ses petites berlines en Europe et du développement de la marque au losange hors du continent.

Le constructeur automobile français a vendu l'an dernier 2,34 millions de véhicules à travers le monde, une croissance de 3,2%.

L'année précédente, ses ventes avaient ralenti à +1,3% après un rebond de 9% en 2023 à la faveur d'une salve de nouveautés venue interrompre quatre années de baisse des ventes.

Le groupe a vu sa croissance en Europe s'essouffler à +0,5% à cause d'un marché du véhicule utilitaire toujours en berne, même s'il a donné des signes d'amélioration sur la deuxième moitié de 2025. La dégradation de ces ventes très rentables l'an dernier a contribué à l'avertissement de Renault sur ses prévisions annuelles en juillet dernier.

Pour les seules voitures, les ventes du constructeur ont au contraire accéléré avec une croissance presque doublée à 5,9% grâce à des petits modèles comme la Dacia Sandero ou la Renault Clio, les deux voitures les plus vendues du marché européen, ou encore la Renault 5 électrique, devenue la numéro un des citadines électriques en Europe, et le nouveau petit SUV Symbioz, désormais l'hybride le plus vendu de la marque Renault.

Au total, Renault Group a vu ses ventes de véhicule hybrides grimper de 35,1% et celles de véhicules électriques bondir de 76,7% en Europe l'an passé.

Le continent a joué un rôle clé dans le redressement du groupe, mais Renault cherche aujourd'hui à réduire sa dépendance à son principal marché où la demande pour les véhicules neufs reste faible et la concurrence de plus en plus vive avec l'arrivée de nouvelles marques chinoises.

"En 2026, on voit un marché européen en faible croissance, on n'a pas d'expectative de rebond", a dit Ivan Segal, directeur des ventes globales de la marque au losange au cours d'une téléconférence de presse.

"L''international game plan' de Renault, axé sur l'Amérique latine, l'Afrique du Nord, la Corée du Sud et bientôt l'Inde, a commencé à porter ses fruits l'an dernier, avec une croissance de 11,7% des ventes, grâce notamment au petit SUV Kardian, alors que les ventes hors d'Europe étaient en léger repli en 2024. Le poids du continent dans les ventes de la marque Renault a ainsi reculé de trois points à 62%.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)