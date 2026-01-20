 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault Group-3e année de croissance avec Sandero, Clio et l'international
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 07:02

par Gilles Guillaume

Renault Group a fait état mardi d'une troisième année de croissance consécutive de ses ventes mondiales, qui ont même accéléré grâce au succès de ses petites berlines en Europe et du développement de la marque au losange hors du continent.

Le constructeur automobile français a vendu l'an dernier 2,34 millions de véhicules à travers le monde, une croissance de 3,2%.

L'année précédente, ses ventes avaient ralenti à +1,3% après un rebond de 9% en 2023 à la faveur d'une salve de nouveautés venue interrompre quatre années de baisse des ventes.

Le groupe a vu sa croissance en Europe s'essouffler à +0,5% à cause d'un marché du véhicule utilitaire toujours en berne, même s'il a donné des signes d'amélioration sur la deuxième moitié de 2025. La dégradation de ces ventes très rentables l'an dernier a contribué à l'avertissement de Renault sur ses prévisions annuelles en juillet dernier.

Pour les seules voitures, les ventes du constructeur ont au contraire accéléré avec une croissance presque doublée à 5,9% grâce à des petits modèles comme la Dacia Sandero ou la Renault Clio, les deux voitures les plus vendues du marché européen, ou encore la Renault 5 électrique, devenue la numéro un des citadines électriques en Europe, et le nouveau petit SUV Symbioz, désormais l'hybride le plus vendu de la marque Renault.

Au total, Renault Group a vu ses ventes de véhicule hybrides grimper de 35,1% et celles de véhicules électriques bondir de 76,7% en Europe l'an passé.

Le continent a joué un rôle clé dans le redressement du groupe, mais Renault cherche aujourd'hui à réduire sa dépendance à son principal marché où la demande pour les véhicules neufs reste faible et la concurrence de plus en plus vive avec l'arrivée de nouvelles marques chinoises.

"En 2026, on voit un marché européen en faible croissance, on n'a pas d'expectative de rebond", a dit Ivan Segal, directeur des ventes globales de la marque au losange au cours d'une téléconférence de presse.

"L''international game plan' de Renault, axé sur l'Amérique latine, l'Afrique du Nord, la Corée du Sud et bientôt l'Inde, a commencé à porter ses fruits l'an dernier, avec une croissance de 11,7% des ventes, grâce notamment au petit SUV Kardian, alors que les ventes hors d'Europe étaient en léger repli en 2024. Le poids du continent dans les ventes de la marque Renault a ainsi reculé de trois points à 62%.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

RENAULT
31,150 EUR Euronext Paris -2,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une route inondée à Coursan, le 19 janvier 2026 dans l'Aude ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Intempéries: l'Hérault et l'Aude maintenus en vigilance orange crues mardi
    information fournie par AFP 20.01.2026 07:36 

    L'Hérault et l'Aude sont maintenus mardi matin en vigilance orange crues, rapporte le dernier bulletin de Météo‑France, qui ajoute la levée de ce niveau d'alerte dans les Pyrénées-Orientales et en Corse pour pluies‑inondations. "Dans l'Aude la propagation des écoulements ... Lire la suite

  • BOLLORE : Le mouvement reste haussier
    BOLLORE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 20.01.2026 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 20.01.2026 07:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ACCOR SA : La tendance baissière peut reprendre
    ACCOR SA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 20.01.2026 07:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank