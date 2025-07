Renault: François Provost nommé Directeur général information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 17:51









(Zonebourse.com) - A la veille de la publication de ses résultats, Renault Group annonce la nomination de François Provost au poste de Directeur général de Renault S.A. et Président de Renault s.a.s. pour quatre ans à compter du 31 juillet 2025.



Il rejoint également les conseils d'administration des deux entités. Précédemment Directeur des Achats, des Partenariats et des Affaires Publiques, il cumule 23 ans d'expérience au sein du Groupe.



Le Président Jean-Dominique Senard salue sa capacité à conduire la transformation stratégique du constructeur.







Valeurs associées RENAULT 33,2000 EUR Euronext Paris -2,98%