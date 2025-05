Renault: finalisation de l'alliance avec ASPI en Italie information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Conformément à l'accord-cadre annoncé le 14 janvier et suite à l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, Renault Group et Autostrade per l'Italia (ASPI) indiquent avoir finalisé leur alliance stratégique pour la mobilité durable en Italie.



Dans le cadre de l'accord, Mobilize, marque de Renault, a finalisé l'acquisition d'une participation significative dans Free To X, filiale d'ASPI. Les partenaires visent à développer ensemble l'infrastructure de recharge rapide en Italie.



Mobilize est chargée d'accélérer le déploiement de l'infrastructure de recharge hors réseau autoroutier d'ASPI, avec le soutien de celui-ci, qui conserve le contrôle de l'infrastructure de recharge située le long de son réseau autoroutier.





