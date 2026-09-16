Renault et Geely vont investir €319 mlns supplémentaires au Brésil

Des employés de Renault à Dieppe

Renault Geely do ‌Brasil, partenariat entre le groupe au losange et le constructeur ​automobile chinois, a annoncé mardi un nouvel investissement de 319 millions d'euros au Brésil, renforçant l'alliance industrielle entre les deux groupes sur ​le premier marché d'Amérique latine.

Cet investissement porte à 899 millions d'euros l'investissement total de ​l'entité détenue majoritairement par Renault ⁠Group et à 26,4% par Geely, est-il précisé dans un ‌communiqué.

Le partenariat entre les deux groupes, scellé en novembre dernier, permet à Geely d'utiliser une usine et ​un réseau de distribution ‌existants pour accélérer son développement sur le marché ⁠brésilien, avec notamment la production locale de son EX2 électrique qui doit débuter en décembre 2026.

Pour Renault, l'accord aide à optimiser ⁠l'utilisation de son ‌site d'assemblage de véhicules et à étoffer son plan ⁠produits grâce à la plateforme GEA du constructeur chinois, ‌qui servira de base à un nouveau véhicule électrifié ⁠de la marque au losange prévu pour 2027.

"Plus ⁠que le lancement ‌de nouveaux produits, nous sommes en train de préparer nos opérations ​pour le futur en combinant ‌les forces des marques Renault et Geely", a dit Ariel Montenegro, président et directeur ​général de Renault Geely do Brasil, cité dans le communiqué.

L'Amérique latine, mais aussi la Corée du Sud et l'Inde, doivent ⁠jouer un rôle de premier plan dans le développement international de Renault, toujours très dépendant d'un marché européen amorphe et très concurrentiel.

Renault Group a également dévoilé la semaine dernière un nouveau pick-up pour l'Amérique latine, Niagara, produit cette fois en Argentine.

(Gilles Guillaume, ​édité par Jean Terzian)