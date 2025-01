Renault et Geely vers un nouveau partenariat au Brésil

(AOF) - Renault et Geely, sont sur le point de s’allier pour la production et la vente de voitures électriques en Amérique du Sud, annoncent "Les Echos". Le quotidien économique précise que le constructeur chinois s'apprête à prendre une participation « significative mais non majoritaire » dans le capital de la filiale brésilienne de Renault au Brésil, après avoir acquis il y a quelques années 34 % du capital de Renault Korea Motors. Geely pourra utiliser l'usine Renault de Curitiba, au sud du pays, pour y produire des voitures électriques, ainsi que son réseau de distribution.

Renault pourra pour sa part produire des véhicules électriques sous sa marque en utilisant la plateforme CMA de Geely.

Geely Holding Group et Renault Group "travaillent en coopération depuis janvier 2022 à travers Renault Korea et Horse Powertrain, lancé en juin 2024", affirme Renault, contacté par AOF.

"Depuis, les deux groupes ont discuté d'opportunités potentielles dans un esprit partenarial ouvert et innovant".

Le service communication du constructeur affirme n'avoir "pas de détails sur une nouvelle coopération à partager à ce stade".

