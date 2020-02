Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault et Ferrovial vont lancer un service d'autopartage à Paris Reuters • 25/02/2020 à 12:05









PARIS, 25 février (Reuters) - * RENAULT ET FERROVIAL ANNONCENT LE LANCEMENT D'UN SERVICE D'AUTOPARTAGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES À PARIS * RENAULT ESPÈRE ÉTENDRE SON PARTENARIAT AVEC FERROVIAL À D'AUTRES VILLES EUROPÉENNES D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE, SI FEU VERT DE LA CE-DIRECTEUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES * CE SERVICE NOMMÉ ZITY REMPLACERA À PARTIR DE MARS L'ACTUELLE OFFRE D'AUTOPARTAGE DE RENAULT AVEC ADA À PARIS Renault et Ferrovial annoncent le lancement d'un service d'autopartage de véhicules électriques à paris (Rédaction de Paris)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.03% FERROVIAL Sibe -1.05%