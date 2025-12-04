Renault en tête des valeurs autos et du CAC 40 grâce à BofA
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 14:11
Vers 14h00, le titre grimpe de 6,1%, tandis que le CAC avance de 0,2% et que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Automobiles & Parts gagne 2,2%.
Dans une étude publiée dans la matinée, BofA estime que le titre est très bon marché sachant que la valeur nette de la trésorerie de la firme au losange ajoutée à sa participation dans Nissan représente à peu près aujourd'hui toute la valeur en Bourse du groupe, ce qui implique que le marché valorise le coeur de métier automobile à zéro, un constat qui lui paraît excessif.
Le bureau d'études dit tabler par ailleurs sur un contexte réglementaire plus favorable avec la perspective d'un assouplissement par Bruxelles des règles d'émissions en termes de CO2 qui devrait aider les constructeurs, Renault compris.
S'il s'attend à ce que les marges soient sous pression l'an prochain, BofA s'attend aussi à que le bénéfice par action (BPA) du groupe soit supérieur aux attentes actuelles du marché.
En outre, Renault pourrait offrir à partir de 2027 un rendement du dividende de 6% à 7% par an, ce qui en ferait un titre dit "recovery", c'est-à-dire une action à acheter en vue d'un redressement de l'entreprise.
BofA relève en conséquence son conseil de "neutre" à "acheter" avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 42 euros.
L'action accuse encore un repli de l'ordre de 21% cette année.
Valeurs associées
|37,0600 EUR
|Euronext Paris
|+6,49%
A lire aussi
-
Une sanction "particulièrement rare": deux médecins, dont le chef des urgences du centre hospitalier de Vendôme (Loir-et-Cher), ont été révoqués à l'issue de la procédure disciplinaire initiée en octobre 2024 après des révélations de violences sexuelles qui avaient ... Lire la suite
-
Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 120 $. L'analyste estime que la feuille de route de croissance est établie pour l'ensemble de l'activité avec une confiance claire jusqu'à l'exercice 2028 et au-delà. ... Lire la suite
-
La Fondation Vinci Autoroutes tire la sonnette d'alarme sur la consommation de protoxyde d'azote, ou "gaz hilarant", dans une enquête menée avec Ipsos pointant des comportements inquiétants au volant chez les moins de 35 ans. Indétectable lors des contrôles routiers, ... Lire la suite
-
Le jihadiste Mehdi Nemmouche, condamné en mars à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir été un geôlier en Syrie du groupe Etat islamique et notamment de quatre journalistes français, a renoncé à faire appel, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Sa ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer