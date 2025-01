Renault: en nette hausse, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Le Losange gagne près de 3% à Paris alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 60 euros, au lendemain d'un 'pre-close call' tenu par Renault en amont de la publication de ses résultats annuels prévue le 20 février.



S'attendant à 'une fin d'année 2024 robuste avec un net rebond des volumes au quatrième trimestre' et jugeant le profil 'toujours attractif sur 2025', le bureau d'études considère que Renault reste l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur.



Le message à nouveau rassurant quant aux dernières tendances commerciales, conjugué à l'offensive produits encore à venir et à la poursuite de la baisse des coûts, le conforte dans sa vue d'une 'résilience supérieure pour Renault par rapport à la plupart des pairs'.





Valeurs associées RENAULT 49,66 EUR Euronext Paris +3,09%