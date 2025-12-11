 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Poupées à caractère pédopornographique achetées en ligne: deux suspects jugés en 2026
information fournie par AFP 11/12/2025 à 22:06

Après les interpellations dans le cadre d'enquêtes sur l'acquisition de poupées sexuelles à caractère pédopornographique, deux suspects seront jugés en 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Après les interpellations dans le cadre d'enquêtes sur l'acquisition de poupées sexuelles à caractère pédopornographique, deux suspects seront jugés en 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Après l'opération d'interpellations dans le cadre d'enquêtes sur l'acquisition de poupées sexuelles à caractère pédopornographique, deux suspects seront jugés en janvier et avril, ont indiqué à l'AFP les parquets d'Annecy et Cambrai.

"Une vingtaine d'acheteurs de ces poupées pédopornographiques sur les plateformes Shein et AliExpress", ont été interpellés mercredi lors "d'une opération d'interpellations simultanées en différents points du territoire national", a indiqué jeudi le parquet de Paris dans un communiqué.

Agés d'une vingtaine d'année à près de 70 ans, "sept étaient connus pour des faits sur des mineurs", a précisé à l'AFP Aurélie Besançon, cheffe de l'Office mineurs (Ofmin). "Comme pour les affaires de pédocriminalité antérieures, il n'y a pas de profil type", a relevé la commissaire.

A l'issue de sa garde à vue, un homme né en 1959, inconnu des services, a été présenté au parquet d'Annecy jeudi, a indiqué à l'AFP la procureure Lise Bonnet.

Il sera jugé le 21 janvier par le tribunal correctionnel pour acquisition et détention de l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pédopornographique, a-t-elle précisé. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant le procès.

Dans le ressort du tribunal de Cambrai (Nord), un homme de 27 ans a été interpellé et déféré jeudi, a indiqué la procureure Ingrid Gorgen.

La poupée n'a pas été retrouvée lors de la perquisition, mais les enquêteurs ont découvert des images pédopornographiques générées via l'intelligence artificielle.

L'homme, inconnu des services judiciaires, a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès prévu le 28 avril, a ajouté la procureure, précisant qu'il a été déféré des chefs d’"acquisition et de détention d'images ou de représentations d'un mineur présentant un caractère pornographique".

Un homme interpellé mercredi dans la Nièvre a également été placé en garde à vue, mais "la perquisition n'a pas permis de découvrir d'objets dont la détention serait incriminée", selon le parquet de Nevers, et sa garde à vue a été levée.

Début novembre, la Répression des fraudes (DGCCRF) avait signalé à la justice la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique par le géant de l'e-commerce asiatique Shein.

Le parquet de Paris avait ensuite ouvert quatre enquêtes, confiées à l'Ofmin, pour la vente de produits illégaux sur les plateformes Shein, AliExpress, Temu et Wish.

Avec une soixantaine d'enquêteurs et seize services de police territoriaux, "nous avons mis en œuvre l'ensemble des moyens d'investigation à notre disposition", dont "les échanges avec les plateformes", pour identifier les acheteurs, a relaté Aurélie Besançon.

Pour la cheffe de l'Ofmin, "cette affaire permet de rappeler l'illégalité de ces produits, de leur vente et de leur acquisition. Ce sont des représentations sexuelles d'enfants, parfois très jeunes, à des fins sexuelles".

"L'argument que l'on a pu entendre parfois de +ventes libres+ par ces sites comme paravent à la connaissance de cette illégalité n'est pas audible", a considéré la commissaire.

Les parquets des lieux de résidence des suspects -Orléans, Mulhouse, Nice, Lorient, Verdun, Lille et Chambéry, entre autres- sont désormais saisis des enquêtes pour l'acquisition de poupées sexuelles à l'allure enfantine.

Le parquet de Paris reste, lui, chargé des investigations "relatives aux plateformes et aux conditions dans lesquelles elles ont pu ne pas verrouiller l'accès aux mineurs à ces contenus ou diffuser des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique", a-t-il indiqué.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 23:20

    et pourquoi la justice ne ferme tout simplement pas définitivement ces plateformes en Europe+ condamnation des responsables en Europe de ces plateformes ???
    le fric avant les enfants ???

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des agriculteurs manifestent pour empêcher l'abattage d'un troupeau de 200 vaches, à la suite de la détection de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) aux Bordes-sur-Arize, le 11 décembre 2025 en Ariège ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Dermatose: l'opposition à un abattage en Ariège dérive en affrontements
    information fournie par AFP 11.12.2025 23:16 

    La mobilisation d'agriculteurs destinée à éviter l'abattage d'un troupeau de 200 vaches dans une ferme en Ariège a dégénéré jeudi soir en affrontements entre manifestants et gendarmes. Depuis mercredi matin et l'annonce d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse ... Lire la suite

  • Jeannine Sollacaro (gauche), la veuve d’Antoine Sollacaro, accompagnée de Paul et Anna-Maria Sollacaro, quittent la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 11 décembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Assassinat de l'avocat Sollacaro: 30 ans de prison pour le tireur
    information fournie par AFP 11.12.2025 22:54 

    Treize ans après le retentissant assassinat de l'avocat Antoine Sollacaro à Ajaccio, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné jeudi le tireur de l'expédition à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Le verdict est tombé au terme d'un procès hors ... Lire la suite

  • Eiffage va intégrer le CAC 40, exclusion d'Edenred
    Eiffage va intégrer le CAC 40, exclusion d'Edenred
    information fournie par Reuters 11.12.2025 22:47 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Eiffage au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Edenred en est exclu. Euronext a annoncé aussi l'exclusion de Mersen et Planisware du SBF 120 et l'inclusion Nanobiotix et Lisi à l'indice. Ces changements ... Lire la suite

  • OpenAI affirme que 800 millions d'internautes utilisent ChatGPT chaque semaine ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    OpenAI lance un nouveau modèle pour défendre son trône face à Google
    information fournie par AFP 11.12.2025 22:41 

    OpenAI a lancé jeudi son nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA), GPT-5.2, dans une tentative de réaffirmer sa suprématie quelques jours après le déclenchement d'une "alerte rouge" en interne face à la concurrence grandissante du Gemini de Google et d'autres ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank