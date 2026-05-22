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Casino allège de 10,4 millions d'euros la dette de sa filiale Quatrim
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 09:07

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‌Casino a ​annoncé vendredi avoir procédé au remboursement ​de 12,4 millions ​d'euros de ⁠la dette sécurisée ‌portée par sa filiale Quatrim, ​ramenant ‌le montant ⁠nominal des obligations sécurisées Quatrim à ⁠109 ‌millions d'euros.

"Conformément au ⁠contrat ‌d’émission obligataire, ⁠4,5 millions d'euros d’intérêts ⁠ont ‌été versés le ​7 ‌avril", précise dans un communiqué ​l'entreprise de ⁠grande distribution, en pleine restructuration financière.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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